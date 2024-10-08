بمشاركة محمد صلاح منتخب مصر يخوض مران الثلاثاء كامل العدد (صور)

منتخب مصر، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته اليومية بملعب إستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في دولة المغرب.

اكتمال صفوف منتخب مصر بمشاركة جميع المحترفين

شهد مران منتخب مصر اليوم الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، اكتمال عقد المنتخب الوطني بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين بعد إنضمام الرباعي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم.

وكان الثنائي المحترف محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة، قد انضم لمعسكر منتخب مصر منذ اليوم الأول للمعسكر الأحد الماضي.

اكتملت صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومحمود صابر بالإضافة لمحمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد وحماده زاهر مدير التسويق.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت”، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.