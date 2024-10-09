الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفخراني: هذا الفنان يشاركني في التكريم من الممثلين وكسر القانون لأجلي (فيديو)

يحيى الفخراني، فيتو
يحيى الفخراني، فيتو

شهد تكريم النجم يحيى الفخراني حالة حفاوة كبيرة من حضور حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والذي أقيم على مسرح أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث حرص الحضور على تحية الفخراني مطولًا. 

تكريم يحيى الفخراني

وخلال تكريمه تحدث النجم يحيى الفخراني قائلًا: "تكريم اليوم ليه خصوصية لأنه من زملاء المهنة وهذا يعني الكثير.. تكريم اليوم لازم يشاركني فيه واحد من نقباء المهنة العظام وهو الفنان حمدي غيث لأن هو السبب الحقيقة إنه خلاني عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية".

وتابع يحيى الفخراني: "كان ممنوع الجمع بين نقابتين دا قانون، فكان لازم أروح أقدم استقالتي من نقابة الأطباء.. فلما حكيت للأستاذ حمدي غيث ما كان منه إلا أنه كسر القانون وعمل استثناء لممثل اسمه يحيى الفخراني عشان يكون عضو نقابة الممثلين".  

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضًا مسرحيًّا متنوعًا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار. 

وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كلًّا من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي. 

مهرجان المهن التمثيلية للمسرح يكرم الفخراني والعصفوري والقاسمي واسم راتب (صور)

أشرف زكي يكشف عن 3 مهرجانات جديدة تنظمها "المهن التمثيلية"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح يحيى الفخراني افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية النجم يحيى الفخراني

الأكثر قراءة

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

الفخراني: هذا الفنان يشاركني في التكريم من الممثلين وكسر القانون لأجلي (فيديو)

الزمالك: لسنا طرفا في أزمة الأهلي والقندوسي ولم نفاوض اللاعب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

الاستخبارات اللبنانية تعتقل جاسوسين يصوران مواقع لصالح الموساد، وكشف مفاجأة في التحقيقات

منوعات

المزيد

السعودية تقضي بالسجن 30 عامًا على وافدين نفذا أكثر من ألف عملية احتيال

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حماس وفتح جهزتا قنبلة تفجير مخطط نتنياهو فى القاهرة.. اتفاق الحركتين على إدارة غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية