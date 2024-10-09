الفخراني: هذا الفنان يشاركني في التكريم من الممثلين وكسر القانون لأجلي (فيديو)

شهد تكريم النجم يحيى الفخراني حالة حفاوة كبيرة من حضور حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والذي أقيم على مسرح أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث حرص الحضور على تحية الفخراني مطولًا.

تكريم يحيى الفخراني

وخلال تكريمه تحدث النجم يحيى الفخراني قائلًا: "تكريم اليوم ليه خصوصية لأنه من زملاء المهنة وهذا يعني الكثير.. تكريم اليوم لازم يشاركني فيه واحد من نقباء المهنة العظام وهو الفنان حمدي غيث لأن هو السبب الحقيقة إنه خلاني عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية".

وتابع يحيى الفخراني: "كان ممنوع الجمع بين نقابتين دا قانون، فكان لازم أروح أقدم استقالتي من نقابة الأطباء.. فلما حكيت للأستاذ حمدي غيث ما كان منه إلا أنه كسر القانون وعمل استثناء لممثل اسمه يحيى الفخراني عشان يكون عضو نقابة الممثلين".

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضًا مسرحيًّا متنوعًا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كلًّا من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي.