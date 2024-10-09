أشرف زكي يكشف عن 3 مهرجانات جديدة تنظمها "المهن التمثيلية"

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن المكسب الحقيقي في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري هو الشباب، قائلا: "المسرح بخير ويعود بقوة ورأينا الإقبال الكبير على المهرجانات المسرحية سواء القومي للمسرح أو المسرح التجريبي".

الدكتور أشرف زكي

وكشف زكي خلال حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن قرارات جديدة لمجلس النقابة تتمثل في الإعلان عن إقامة مهرجان كبير للفنون الشعبية ويترأسه الفنان أشرف طلبة، وكذلك مهرجان التمثيليات الإذاعية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ومهرجان مسرح العرائس برئاسة المهندس وائل عبد الله.

حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

وبدأ حفل الافتتاح بعرض استعراضي غنائي بعنوان "مسرح للجماهير"، وذلك وسط تفاعل كبير من الحاضرين في الحفل.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي وهم: الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات، والدكتور الفنان يحيى الفخراني، والمخرج الكبير سمير العصفوري، واسم الفنان الراحل أحمد راتب.

عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ومن المقرر أن تنطلق عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضا مسرحيا متنوعا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كلا من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي.