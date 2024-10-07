الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية لنظيره الإيراني: تمكين الجيش اللبناني يحقق الاستقرار في البلاد

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الايرانى، فيتو

 أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه جرى اتصال هاتفي اليوم ٧ أكتوبر بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، حيث تناول الوزيران التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة وللأهمية البالغة لوقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجرى في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.    

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب لنظيره الإيراني عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة واتساع رقعة الصراع في الإقليم مما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدًا على ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية والتي قد تؤدى لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها.

كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر من التطورات المتلاحقة بجنوب لبنان، مؤكدًا رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية والضرورة المُلحة لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار، وشدد على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني باعتباره الطرف القادر على تحقيق الاستقرار للبلاد في ظل المشهد السياسي الراهن.

وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره. كما أكد على استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني لدعم لبنان لمواجهة المحنة الحالية. وتناول السيد وزير  الخارجية الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدًا على أهمية دعم جميع الأطراف للبنان في هذه المرحلة الحرجة لانتخاب رئيسًا للبلاد.

كما شدد على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

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لبنان مصر ولبنان الجيش اللبناني

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