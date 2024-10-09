دبلوماسي سابق يكشف خسائر إسرائيل على الساحة الدولية بعد عام من طوفان الأقصى

كشف نبيل عمرو، الدبلوماسي الفلسطيني السابق حجم الخسائر التي طالت إسرائيل دوليا بعد عام من طوفان الأقصى، والضربات القاتلة لقطاع غزة وقتل الأطفال والنساء بشكل ممنهج.

خسائر إسرائيل العسكرية من طوفان الأقصى

وقال عمرو أن إسرائيل فوجئت بطول أمد الحرب بعد أن تعودت على الحروب الخاطفة، كما فوجئت بطوفان التنديد والإدانة الذي اجتاح عواصم العالم وجامعاته بسبب دمويتها في غزة.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني السابق أن إسرائيل فقدت هيبتها وصورتها التي صدرتها للعالم باعتبارها واحة الديموقراطية والحضارة في الشرق الأوسط.

ملاحقات إسرائيل من المجتمع الدولي

واختتم: الآن أصبح قادة الكيان الصهيوني يطاردون من محكمة العدل الدولية ويلاحقون من محكمة الجنايات بتهمة الإبادة الجماعية، ونتنياهو أصبح يلقي خطابه السنوي أمام مقاعد فارغة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب ما الحقائق التي عرفها العالم أخير عن الكيان والقضية الفلسطينية التي عادت لتصبح القضية الأولى على مستوى العالم كله.

خسائر دولة الاحتلال خلال عام من الحرب

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 48 جنديًا بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان لـ طوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول للحرب، حيث تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، وكذلك انخفضت البورصة بصورة ملحوظة بسبب هروب الكثير من المستثمرين الأجانب.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.

أما خسائر البورصة في إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى فقد قُدرت بنسب تتراوح بين 9% و20% على مدى فترات مختلفة، وكان قطاع البنوك الأكثر تضررا في البورصة بسبب خروج المستثمرين الأجانب، وقدرت دراسة للمعهد العربي للدراسات خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

وفي آخر النتائج الخاصة بالتأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتي كان آخرها "ستاندر آند بورز"، والتي خفضت تصنيف إسرائيل من "إيه +" إلى "إيه" وذلك للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.

وأشار تقرير الوكالة إلى توقعات بشأن تراجع معدلات أداء النمو الاقتصادي بإسرائيل، ووجود عجز مالي في الأجلين القصير والمتوسط وزيادة الإنفاق الحربي لإسرائيل.

أما عن تكاليف الحرب الاقتصادية على إسرائيل فقد أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن مسؤولين إسرائيليين قدروا فاتورة الحرب خلال العام الماضي بنحو 66 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل، كما بلغ الإنفاق الحربي خلال العام الماضي 25.9 مليار دولار، كما وصل عجز الميزانية إلى 8.3%، مما انعكس على زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز، وقد بلغت قروض إسرائيل خلال العام الماضي قرابة 53 مليار دولار.