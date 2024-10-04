الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أول زيارة لمسؤول إيراني منذ اغتيال نصر الله، عراقجي يلتقي ميقاتي في بيروت

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى في بيروت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن عراقجي أكد حرص بلاده على دعم لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي.

ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى بيروت اليوم الجمعة.

وأظهر بث مباشر لتلفزيون رويترز طائرة تحمل العلم الإيراني تهبط في مطار بيروت بعد ساعات فقط من ضربات جوية استهدفت محيط المطار ليلا.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول إيراني منذ اغتيال اسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتكثيف غاراتها على مناطق عدة في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي عباس عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف وثيق لحزب الله المدعوم من إيران.

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