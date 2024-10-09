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محافظات

صحة بني سويف: تقديم 5942 خدمة طبية بمبادرة بداية

الدكتورة سماح جاد
الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فيتو

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تقديم 5942 خدمة طبية للمواطنين في المستشفيات الحكومية والمركزية بالمحافظة، أمس الثلاثاء، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

تقديم 5942 خدمة طبية بمبادرة بداية ببني سويف

وأوضحت وكيل صحة بني سويف، أن هذه الخدمات شملت 1156 خدمة بمستشفى الواسطى المركزي، و1132 خدمة بمستشفى رمد بني سويف، و1128 خدمة بمستشفى الفشن المركزي، وتقديم 600 خدمة بمستشفى ناصر العام، و665 خدمة بمستشفى سمسطا المركزي، و354 خدمة بمستشفى حميات بني سويف، و366 خدمة بمستشفى ببا المركزي، و368 خدمة بمستشفى صدر بني سويف، إضافة إلى تقديم 173 حالة غسيل كلوي خارج المستشفيات.

وأشارت الدكتورة سماح جاد، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تنوعت بين إجراء الأشعة والتحاليل، وتقديم العلاج الطبيعي، وصرف أكياس الدم ومشتقاته، والتردد على العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية، وتقديم خدمات طبية للأطفال في الحضانات، وخدمات غسيل الكلى داخل وخارج المستشفيات.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" هي إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء مصر. 

وتركز المبادرة على تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين من خلال توفير خدمات طبية شاملة، تشمل الكشف المبكر عن الأمراض، تقديم العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية المختلفة، لضمان حصول المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، على خدمات طبية متميزة ومجانية أو بأسعار رمزية، بما يسهم في تحسين الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

تشمل المبادرة العديد من الأنشطة مثل حملات التوعية الصحية، تجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية الحديثة، تطوير الكوادر الطبية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والعلاجات المجانية لبعض الأمراض المزمنة.

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