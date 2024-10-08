بدء تركيب 85 كشاف إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في إهناسيا ببني سويف

صرح هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، بأن الوحدة المحلية تسعى جاهدة لتحسين مستوى الخدمات العامة من خلال تنفيذ مشروعات مستدامة تعزز من جودة الحياة للمواطنين، ويأتي في مقدمة هذه الجهود البدء في تركيب 85 كشاف إنارة عامة يعمل بالطاقة الشمسية في شوارع المدينة.

كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية

وأوضح رئيس مركز إهناسيا، أن هذا المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والذي أكد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، لافتًا إلى أن تركيب الكشافات الشمسية يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية وتقليل التكلفة الاقتصادية.

إنارة بالطاقة الشمسية في بني سويف، فيتو

وأكد الجويلي أن المشروع يمثل جزءًا من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، التي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في مختلف مجالات الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية لا يساهم فقط في تحسين الإنارة العامة، بل يسهم أيضًا في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

إنارة بالطاقة الشمسية في بني سويف

وأشار رئيس مركز إهناسيا إلى أن الوحدة المحلية تعمل على متابعة تنفيذ المشروع بدقة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه، موضحًا أن العمل لا يقتصر فقط على الإنارة، بل يمتد إلى تطوير الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين، مناشدًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الحفاظ على هذه المرافق، ومؤكدًا على أن التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.