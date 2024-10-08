الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يبحثان تنفيذ مشروعات استثمارية

محافظ بني سويف يلتقي
محافظ بني سويف يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، وفي حضور نائب المحافظ الدكتور بلال حبش، ومستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي د. مازن شقوير،  ومدير فرع الهيئة بمحافظة بني سويف د.داليا مجدي.

 

بحث تنفيذ مشروعات استثمارية ببني سويف

وتناول اللقاء سبل وآليات العمل المشترك بين المحافظة والهيئة في دعم تنفيذ استراتيجية المحافظة التنموية في مختلف القطاعات، من خلال المساهمة في الترويج الاستثماري للمقومات والموارد والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف في عدد كبير من المجالات الاقتصادية والتنموية، بجانب امكانية المشاركة الفعلية من خلال شراكة تنموية بين الجانبين أو الحصول على الدعم الفني من الهيئة التي تستهدف تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد.

 

حيث تمت مناقشة دراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية في مركز أهناسيا، ودراسة إنشاء مجمع للصناعات الغذائية لتجفيف الخضروات "تجفيف الطماطم" في مركز سمسطا، ودراسة إنشاء سوق الجملة فى منطقة 47 فدان، وذلك سيحقق أعلى سلسة للقيمة المضافة للميزات النسبية فضلا عن توفير فرص العمل وغيرها من العوائد الاقتصادية والإجتماعية.

 

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف لديها خريطة تنموية "تم إعدادها منذ أكثر من 4 أعوام" تحت مظلة استراتجية التنمية الاقتصادية المحلية العامة للمحافظة، وفي إطار الرؤية التي أطلقتها القيادة السياسية 2030،حيث  تحتوي تلك الخريطة على الفرص الاستثمارية الواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها، ويساند ذلك امتلاك المحافظة قاعدة بيانات شاملة تم اعدادها على مدار الخمس سنوات الماضية ويجري تحديثها للتواكب مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

 

رئيس هيئة تنمية الصعيد يشيد بمحافظ بني سويف

من جانبه أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون البناء والمثمر لمحافظ بني سويف، معربا عن تقديره لاهتمامه بالعمل على تطوير وتأهيل أصول الدولة، ممثلة في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية المشروعات بمحافظات الصعيد، في اطار تكليفات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد وذلك مايتم جنى ثماره في الأونة الأخيرة على مستوى محافظات الصعيد.

 

محافظ بني سويف يتابع عمل اللجنة المكلفة بفحص سيارات ذوي الهمم

محافظ بني سويف يتابع أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بإهناسيا

محافظ بني سويف يتابع انهيار منزل من 4 طوابق غير مأهول بالسكان بالواسطى

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع عمل اللجنة المكلفة بفحص سيارات ذوي الهمم

محافظ بني سويف يتابع أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بإهناسيا

بدء تركيب 85 كشاف إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في إهناسيا ببني سويف

النيابة تصرح بدفن جثامين 5 أشخاص ضحايا حادث الصحراوي الغربي ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع انهيار منزل من 4 طوابق غير مأهول بالسكان بالواسطى

إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

حُماة الوطن يُنفذ مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين ببني سويف

محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع هيئة التأمين الصحي الجديد

الأكثر قراءة

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية