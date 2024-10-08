محافظ بني سويف ورئيس تنمية الصعيد يبحثان تنفيذ مشروعات استثمارية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه اليوم" رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح، وفي حضور نائب المحافظ الدكتور بلال حبش، ومستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي د. مازن شقوير، ومدير فرع الهيئة بمحافظة بني سويف د.داليا مجدي.

بحث تنفيذ مشروعات استثمارية ببني سويف

وتناول اللقاء سبل وآليات العمل المشترك بين المحافظة والهيئة في دعم تنفيذ استراتيجية المحافظة التنموية في مختلف القطاعات، من خلال المساهمة في الترويج الاستثماري للمقومات والموارد والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف في عدد كبير من المجالات الاقتصادية والتنموية، بجانب امكانية المشاركة الفعلية من خلال شراكة تنموية بين الجانبين أو الحصول على الدعم الفني من الهيئة التي تستهدف تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد.

حيث تمت مناقشة دراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية في مركز أهناسيا، ودراسة إنشاء مجمع للصناعات الغذائية لتجفيف الخضروات "تجفيف الطماطم" في مركز سمسطا، ودراسة إنشاء سوق الجملة فى منطقة 47 فدان، وذلك سيحقق أعلى سلسة للقيمة المضافة للميزات النسبية فضلا عن توفير فرص العمل وغيرها من العوائد الاقتصادية والإجتماعية.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف لديها خريطة تنموية "تم إعدادها منذ أكثر من 4 أعوام" تحت مظلة استراتجية التنمية الاقتصادية المحلية العامة للمحافظة، وفي إطار الرؤية التي أطلقتها القيادة السياسية 2030،حيث تحتوي تلك الخريطة على الفرص الاستثمارية الواعدة ومقترحات الاستفادة منها والترويج لها، ويساند ذلك امتلاك المحافظة قاعدة بيانات شاملة تم اعدادها على مدار الخمس سنوات الماضية ويجري تحديثها للتواكب مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

رئيس هيئة تنمية الصعيد يشيد بمحافظ بني سويف

من جانبه أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون البناء والمثمر لمحافظ بني سويف، معربا عن تقديره لاهتمامه بالعمل على تطوير وتأهيل أصول الدولة، ممثلة في عدد من المشروعات التنموية لتحقيق أعلى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية المشروعات بمحافظات الصعيد، في اطار تكليفات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد وذلك مايتم جنى ثماره في الأونة الأخيرة على مستوى محافظات الصعيد.