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رياضة

حارس برشلونة الجديد: التدخين جزء من حياتي الشخصية ولا يؤثر على أدائي في الملعب

فويتشيك تشيزني
فويتشيك تشيزني

أكد البولندي فويتشيك تشيزني،  حارس مرمى برشلونة الجديد، أن التدخين يعد جزءًا من حياته الخاصة ولا يؤثر على مستواه داخل الملعب.

وقال تشيزني في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الحكم عليه يجب أن يكون على أدائه كحارس مرمى وليس على عاداته خارج الملعب، قائلا: "ما أفعله في حياتي الخاصة ليس من شأن أحد، والناس يجب أن يركزوا على مستواي في الميدان".

وأضاف الحارس البولندي أنه يحرص دائمًا على عدم التدخين أمام الأطفال، إدراكًا منه لتأثير السلوكيات السلبية على الأجيال الصغيرة، مؤكدا أنه يسعى دائمًا للحفاظ على خصوصيته وعدم إظهار عاداته الشخصية للعلن.

وانضم تشيزني إلى برشلونة لتعويض الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

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ووقع  الحارس البولندي فويتشيك تشيزني،  عقود انضمامه لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وتخلى تشيزني، عن قرار الاعتزال، وقرر العودة للعب في صفوف برشلونة، وهو النادي الذي وقع معه مبدئيا حتى يونيو المقبل.


وتواجد تشيزني في مدرجات ملعب مونتجويك، لمشاهدة مباراة برشلونة ويونج بويز، والتي فاز بها الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.

واجتاز تشيزني الفحص الطبي في برشلونة، يوم الإثنين الماضي، قبل توقيع العقود الرسمية.

وقرر برشلونة، ضم تشيزني، بعد تعرض حارسه الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.

واحتاج برشلونة للتعاقد مع حارس كبير، ولكن بشرط أن يكون حرا، وهو ما ينطبق على تشيزني، الذي أعلن اعتزاله في الصيف الماضي.

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