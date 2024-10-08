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رياضة

برشلونة يسعى للتعاقد مع شبيه داني ألفيس

داني الفيس
داني الفيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة برشلونة وجهت أنظارها إلى لاعب جديد في صفوف ليل خلال الموسم الحالي.


ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان هانز فليك، مدرب برشلونة، يرغب في ضم ظهير جديد خلال الصيف، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك فضل تعزيز الهجوم، رغم إدراكه بأن مركز الظهير الأيمن يعاني بسبب قلة اللاعبين.


وأوضحت أن برشلونة حاول في أواخر أغسطس الحصول على إعارة مارك بوبيل من ألميريا، لكن الصفقة كانت معقدة للغاية، ولم يكن هناك أي هامش في سقف الرواتب.

وفي النهاية، طلبت الإدارة من فليك الاعتماد على جول كوندي في هذا المركز، بالإضافة إلى الشاب هيكتور فورت في بعض الفترات، على أمل أن تتحسن الأمور مستقبلًا.

وذكرت أن الإدارة تدرس السوق جيدًا، وتتابع باهتمام تطور البرتغالي تياجو سانتوس، الذي يتألق مع ليل ويقارنه الكثيرون بداني ألفيس.

وانضم سانتوس إلى ليل منذ أكثر من عام مقابل 6.5 مليون يورو، لكن سعره تضاعف، إلا أنه ما يزال في نطاق ما يستطيع برشلونة دفعه.

وتابع كشافو برشلونة عدة مباريات لسانتوس، كما يهتمون أيضًا بزميله الكندي جوناثان ديفيد، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

يُعجب برشلونة بأسلوب تياجو سانتوس الهجومي وتمركزه الدفاعي الجيد، كما يتمتع اللاعب بقدرة هائلة على التطور، ويمثله الوكيل الشهير خورخي مينديز، الذي لديه علاقات جيدة مع البارسا في السنوات الأخيرة.

وعلي صعيد متصل لا يستبعد برشلونة التحرك لضم لاعب في مركز الظهير الأيسر أيضًا إذا توافرت الأموال، حيث يرغب النادي في جلب لاعب مختلف عن بالدي لأن هناك خيارات مثيرة في الميركاتو.

 

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برشلونة ليل فليك جوناثان ديفيد داني ألفيس

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