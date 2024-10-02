عودة من الاعتزال، برشلونة يعلن التعاقد مع تشيزني
وقع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، عقود انضمامه لصفوف نادي برشلونة الإسباني.
وتخلى تشيزني، عن قرار الاعتزال، وقرر العودة للعب في صفوف برشلونة، وهو النادي الذي وقع معه مبدئيا حتى يونيو المقبل.
وتواجد تشيزني في مدرجات ملعب مونتجويك، أمس الثلاثاء، لمشاهدة مباراة برشلونة ويونج بويز، والتي فاز بها الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.
واجتاز تشيزني الفحص الطبي في برشلونة، يوم الإثنين الماضي، قبل توقيع العقود الرسمية.
وقرر برشلونة، ضم تشيزني، بعد تعرض حارسه الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.
واحتاج برشلونة للتعاقد مع حارس كبير، ولكن بشرط أن يكون حرا، وهو ما ينطبق على تشيزني، الذي أعلن اعتزاله في الصيف الماضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.