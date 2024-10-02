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رياضة

عودة من الاعتزال، برشلونة يعلن التعاقد مع تشيزني

تشيزني،فيتو
تشيزني،فيتو

وقع  الحارس البولندي فويتشيك تشيزني،  عقود انضمامه لصفوف نادي برشلونة الإسباني.



وتخلى تشيزني، عن قرار الاعتزال، وقرر العودة للعب في صفوف برشلونة، وهو النادي الذي وقع معه مبدئيا حتى يونيو المقبل.


وتواجد تشيزني في مدرجات ملعب مونتجويك، أمس الثلاثاء، لمشاهدة مباراة برشلونة ويونج بويز، والتي فاز بها الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.

واجتاز تشيزني الفحص الطبي في برشلونة، يوم الإثنين الماضي، قبل توقيع العقود الرسمية.

وقرر برشلونة، ضم تشيزني، بعد تعرض حارسه الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.

واحتاج برشلونة للتعاقد مع حارس كبير، ولكن بشرط أن يكون حرا، وهو ما ينطبق على تشيزني، الذي أعلن اعتزاله في الصيف الماضي.

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