حملات مكبرة بالإسماعيلية للقضاء على أوكار النباشين (صور)

شنت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، عددا من الحملات المكبرة لرفع وإزالة أوكار وأماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، وإدارة تنظيم المخلفات.

مطاردة النباشين في الإسماعيلية

وتمكنت الحملات من رفع عدد من الحالات من نطاق "شارعي شبين الكوم والغابة وأمام مدرسة السلام الابتدائية والطريق الدائري، خلف منطقة الملابس الجاهزة".

جانب من إزالة اوكار النباشين،فيتو

جانب من إزالة اوكار النباشين،فيتو

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين

ومن جانبها قالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وقيام الوحدات المحلية بهد أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

جانب من إزالة اوكار النباشين،فيتو

جانب من إزالة اوكار النباشين،فيتو

متابعة أماكن أوكار النباشين

مضيفة أنه تم متابعة الأماكن التي تم إزالة أوكار النباشين في الحملة السابقة "أمام الكمبراتيف، أمام مديرية التموين"؛ من أجل عدم عودتهم مرة أخرى.

جانب من إزالة اوكار النباشين،فيتو

جانب من إزالة اوكار النباشين،فيتو

تمت الحملة تحت إشراف محمد صابر نائب رئيس حي أول، محمد عبد المنعم نائب رئيس حي ثانِ، وكريمة سليم نائب رئيس حي ثالث.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

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