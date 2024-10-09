الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مفاجأة حرب لبنان، تفاصيل نجاة قائد فيلق القدس الإيراني من الاغتيال فى الضاحية

قائد فيلق القدس الإيراني،
قائد فيلق القدس الإيراني، فيتو

كشفت مصادر إيرانية، اليوم، عن تعافى قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، وقرب خروجه من مستشفى تلقى فيه العلاج نتيجة إصابة فى لبنان.

نجاة قائد فيلق القدس الإيرانى من الاغتيال

وقالت المصادر، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، خرج اليوم من مستشفى بقية الله، في العاصمة طهران.

وأوضحت المصادر، أن قائد فيلق القدس الإيراني، كان يعالج من إصابات في كتفه وصدره تلقاها خلال تواجده في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، وتم نقله على إثرها إلى طهران.

وحسب الجريدة الكويتية، سيقلد المرشد الأعلى علي خامنئي قريبًا قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني "وسام الفتح" في مراسم بدأ الإعداد لها لدحض الشائعات حول مصرعه فى قصف إسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية أو إبعاده عن منصبه.

إصابة الجنرال إسماعيل قآني وعلاجه فى طهران 

وكانت تسربت معلومات حول إصابة قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، بجروح في كتفه وصدره ورجله إثر الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت فجر الجمعة الماضية، هاشم صفي الدين، المرشح المحتمل لخلافة حسن نصر الله، فى منصب الأمين العام لحزب الله اللبناني.

 وأوضحت المعلومات، إن قائد فيلق القدس الإيراني، تعرض للإصابة قبل دخوله المبنى الذي تم تدميره، ونقل بعدها إلى طهران لتلقى العلاج.

الحرس الثوري يؤكد سلامة قائد فيلق القدس

وقال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، فى وقت سابق الأربعاء، إن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بخير وسيستلم جائزة قريبا من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مستشار قائد الحرس الثوري قوله: "القائد قاآني بصحة جيدة وسيستلم وسام الفتح من الزعيم الأعلى خلال الأيام المقبلة".

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