بمشاركة 20 عارضًا، افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الـ14 بالشرقية (صور)

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الرابعة عشر والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط على مساحة 1200 م بشارع طلبة عويضة إمتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق لعرض وبيع الأثاث المنزلي.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، ومحمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، والمحاسب عبد الحميد عطا الله والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ووائل عنان الأمين العام للغرفة التجارية بالشرقية وأعضاء الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو44

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو

أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط

وتفقد محافظا الشرقية ودمياط أجنحة المعرض والمُقام بمشاركة 20 عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط ويضم عددًا كبيرًا من أرقى أنواع الأثاث المنزلي وغرف النوم والسفرة ومنتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل حرية الاختيار بين الكثير من الموديلات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو11

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو1

الأشموني: أتطلع لاستمرار الشراكة مع محافظة دمياط وإقامة معارض للأثاث بمختلف مراكز ومدن المحافظة

أشاد محافظ الشرقية بمستوى المعروضات المتنوعة التي ضمت مجموعة متميزة من الأثاث الحديث والعصري، معربًا عن تطلعه لاستمرار الشراكة مع محافظة دمياط وإقامة معارض للأثاث بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط.

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو2

بينما أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن سعادته للمشاركة في إفتتاح المعرض والذي يعكس مدى تقدم صناعة الأثاث في محافظة دمياط كشهادة على إبداع وقدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور مؤكدًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية.

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو2

محافظ دمياط:المعرض يُعد فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بالمحافظة

وأضاف محافظ دمياط أن المعرض يُعد فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمختلف محافظات الجمهورية، لافتًا الى أن فعاليات المعرض تمتد في الفترة من 9 -31 أكتوبر الجاري حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو3

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو23

،افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته 14 بالشرقية،فيتو33

وفي نهاية فعاليات الإفتتاح أعرب محافظا الشرقية ودمياط عن خالص تمنياتهما بنجاح المعرض وتحقيق المرجو من إقامته بتوفير قطع أثاث ذات جودة عالية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع , مقدمين الشكر للعارضين وأصحاب الحرف لحرصهم علي المشاركة في المعرض وتقديم منتجاتهم بأسعار مناسبة للمواطنين.

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