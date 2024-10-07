محافظ الشرقية يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة الزقازيق (فيديو وصور)

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، حفل استقبال طلاب وطالبات الجامعة المقام بحرم الجامعة، والذي نظمه قطاع شئون التعليم والتعليم برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مراسم استقبال الطلاب الجدد والوافدين بجامعة الزقازيق

وبدأت مراسم الحفل برفع وتحية العلم وعزف السلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، بعدها طابور عرض لكليات الجامعة حسب أقدمية النشأة مع طابور عرض من الطلاب الوافدين بالجامعة.

احتفالية جامعة الزقازيق، فيتو

عروض فنية ورقصة البمبوطية

وتناول الحفل أيضًا عروضا فنية لبعض كليات الجامعة أبرزهم كلية التربية الرياضية بنات مع رقصة إحنا البمبوطية لفرقة الفنون الشعبية حيث أبهر العرض جميع الحضور مع أغانى وطنية متميزة

وخلال كلمته رحب الدرندلي بالطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسى الجديد، وموجهًا الشكر لكل القائمين على الحفل.

عروض فنية، فيتو

احتفالية جامعة الزقازيق، فيتو

تقديم الدعم الكامل للطلاب المتميزين

وأضاف رئيس الجامعة، أنه منذ بداية العام الدراسى الجديد والجامعة تشارك بجميع الأنشطة والفعاليات بكافة كليات الجامعة واحتفالاتها بالطلاب الجدد والقدامى اتسمت جميعها بالتنظيم والتميز والالتزام بكافة القرارات التي تم اتخاذها لضمان انتظام سير العملية التعليمية، من إعلان الجداول، والالتزام بالمحاضرات.

استقبال الطلاب الجدد والوافدين في جامعة الزقازيق، فيتو

وأشار أيضًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم كل الدعم الكامل وكل العون للطلاب المتميزين سواء في المجال العلمي أو في مجال الأنشطة.