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رياضة

حارس يد الأهلي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية وهدفنا الحفاظ على بطولة إفريقيا

محمد إبراهيم، حارس
محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي

كرة اليد، أكد محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق ‏يستعد بقوة لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب‎.‎

‎وقال محمد إبراهيم: «أغلقنا تماما صفحة كأس العالم واحتفالات البرونزية ونركز ‏حاليا على بطولة إفريقيا للأندية والحفاظ على اللقب، وفضلنا السفر قبل أربعة أيام ‏من بداية البطولة للدخول في الأجواء والاستعداد جيدا‎».‎

‎وأضاف:قدمت أداء جيدا في مواجهة برشلونة ولكنها مباراة وانتهت ‏و تركيزي حاليا على بطولة إفريقيا، وأقاتل لكي أقدم كل جهدي لمساعدة الفريق في ‏التتويج باللقب‎.‎

‎‏‎وتابع: بالتأكيد جميع الفرق تسعى لهزيمة حامل اللقب وثالث العالم، ونحن نحترم ‏جميع الفرق، ومستعدون لمواجهة الجميع وهدفنا هو التتويج بكل البطولات في ‏الموسم الحالي‎.‎

‎وواصل: الجهاز الفني وضع لنا برنامجا خاصا يعتمد على التدريبات الاستشفائية ‏للتخلص من الإجهاد قبل بداية البطولة، حيث لم نحصل على راحة عقب نهاية ‏كأس العالم للأندية‎.‎

واختتم: أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق ومساندتنا وسنبذل كل جهدنا ‏للتتويج بكل البطولات.‏

موعد مباراة الأهلي وميكال الإثيوبي في بطولة أفريقيا

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية يوم الجمعة أمام نظيره فريق ميكال الأثيوبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للموسم الحالي 2024 /2025، والمقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع ميكال بطل أثيوبيا في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى | ميكال الأثيوبى - سى أف جى إس أو من الكونغو - النجم الساحلى التونسى - الأهلي المصري.

المجموعة الثانية | فاب الكاميروني - دون بوسكو الكونغولي - فلاورز البينيني - رجاء أكادير المغربي.

المجموعة الثالثة | المنتدى المغربي - فريندشيب الكاميرونى - كيركوس الأثيوبى - الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة | وداد سمارة المغربي - ادجيدجا - ميشال سبور - آسفا.

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