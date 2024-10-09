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ترقية 24 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 21 مدرسًا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأولى للعام الجامعي 2024 /2025 المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من عبير عزت  سعد عبد العزيز أبو سعيد، رانيا ناجى عبد اللطيف محمد إمام، محمد محمود عبد العزيز داود، رشا محمود عبدالعزيز داود بكلية الطب.

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كما تم منح محمد حامد محمد عبد الرحمن شعبان، محمد زكريا جزر حامد، ايمان جمال حافظ السيد عوض بكلية التربية الرياضية بطنطا، دعاء مختار يحيى علي مصطفى بكلية الهندسة، وشيرين جلال محمد احمد الطنطاوي بكلية التربية النوعية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شهدان محمد عثمان ابراهيم بكلية التربية، ومحمد رضا اسماعيل ايوب بدر بكلية الزراعة، نجوى رمضان إسماعيل ماجور بكلية التمريض، سماح احمد ابراهيم رضوان، وليلي احمد عبدالمطلب علي الأحول، وتامر إبراهيم السيد عبدالحليم، وساره ابراهيم احمد نصر الدين ابراهيم الشرقاوي، وأسامة ممدوح حامد شعيب بكلية الطب، ومصطفى ممدوح طه الطحاوي، محمد علي احمد عيد بكلية العلوم، ووفاء محمد مصطفي ابوالمعاطي بكلية الحقوق، وفتحي محمد محمد البهي أبو شادي، وعمرو أحمد محمد علي زينة بكلية الهندسة، وهدير علي محمد المطاهر، واحمد رياض زكريا المنشاوي بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من ريحاب فتحي زكريا الجبالي بكلية الآداب، وأحمد محمد محمود يونس بكلية الصيدلة، وهبه الحسيني عبدالله احمد محمود، ومحمد علي محمد حسين، وأحمد حمدي عبدالعظيم محمود الكومى، ومحمد فوزى علي منصور بكلية طب الأسنان، أمير رشاد عبدالسميع عبدالحليم طلحة، ومى عبدالحليم كمال نيدة، وعلياء محمد عبدالرحيم عبدالقادر، واسماء منير عمارة بيومي، ومحمد علي محمد ابوحامد، وايهاب حمدي احمد عبدالحميد، رانيا حسان السيد ابراهيم، شيماء علي محمد علي الجندي، ويوستينيا صموئيل صليب ميخائيل، أشرف محمد فتحي السيد داود، وآثار السيد كمال الفيتاني، مها كمال الدين طه خلاف، وإحسان خليفة سعد السيد بكلية الطب، ومحمد فوزي ابراهيم عبية بكلية الهندسة، وأسماء محمد احمد زلع بكلية التربية الرياضية. 
بالإضافة إلى الموافقة على منح 36 درجة دكتوراه و68 درجة ماجستير، و241 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

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