محافظ الغربية يناقش مستجدات الأعمال في "مركز خدمات مصر"

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة مسئولي مشروع مركز خدمات مصر بوزارة التخطيط وذلك لاستعراض مستجدات العمل في تنفيذ المشروع وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من المشروع الخدمي.

جاء ذلك ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسهل في مكان واحد.

وناقش محافظ الغربية واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام بشارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003م2 ووصلت نسبة الإنجاز به الى 88%، لافتا إلى أن المركز يهدف لتوفير مركز حكومي يقدم خدمة لائقة ومميزة وسريعة للمواطنين، فيقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية، كما سيتم ضم خدمات أخرى.

وأشاد محافظ الغربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة مشيرًا إلي ان المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.