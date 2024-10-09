بحضور أطباء شمال الصعيد، ورشة عمل لتشخيص واستئصال الأورام بالمنظار في الفيوم

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن قسم مناظير الكبد والجهاز الهضمى بمستشفى الفيوم العام، نظم ورشة عمل، علي طرق تقديم خدمات الكشف المبكر عن اورام القولون، لأطباء مناظير الجهاز الهضمى بمحافظات الفيوم والمنيا وبنى سويف، تم تنظيم ورشة العمل بقاعة قسم مناظير المستشفى العام.

محتوي ورشة العمل

وألقى الدكتور عمرو الفولى استاذ المناظير بكلية الطب جامعة حلوان محاضرات عن الخطوات والاجراءات التى تتم منذ اكتشاف الحالة وحتى اجراء المنظار لازالة الورم د، ومحاضرة اخرى عن كيفية التشخيص الدقيق واحد اليات واساليب العلاج بالمناظير.

استخدام الذكاء الاصطناعي في المشفى المبكر عن الأورام

وقال الدكتور سامح رمضان، رئيس قسم المناظير بمستشفي الفيوم العام، انه لاول مرة فى الفيوم تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي فى تشخيص اورام القولون

وأشار رئيس قسم المناظير بمستشفي الفيوم العام، أنه تم اجراء 6 عمليات استئصال أورام بالمنظار على نفقة الدولة، محولين الي المستشفي من خلال المبادرة القومية للكشف المبكر عن الاورام.

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