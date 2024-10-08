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جامعة القناة تنظم ندوة بمدرسة عاطف بركات حول انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

جامعة السويس تنظم
جامعة السويس تنظم ندوة بمدرسة عاطف بركات، فيتو

نظمت جامعة قناة السويس ندوة بطابور الصباح بمدرسة عاطف بركات، حول انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.  

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أهمية انتصارات أكتوبر 

وحاضر في الندوة الدكتور عمرو محمد نجيب، مدرس علم الاجتماع، وتناولت الندوة أهمية الانتصارات ودور القيادة والشعب في تحقيق النصر العظيم. 

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

كما تحدثت الندوة عن ملامح حرب أكتوبر، ودور الرئيس الراحل محمد أنور السادات (بطل الحرب والسلام) في قيادة الجيش لتحقيق النصر، إضافة إلى دور الشعب المصري في دعم الجبهة العسكرية. 

 

وقد تحدث الدكتور عمرو نجيب عن قيمة الأرض والارتباط التاريخي بسيناء، كما شرح للطلاب الأخطار التي تهدد مصر ودور القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي.

 

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
 

تنظيم فعاليات متنوعة 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات لتذكير الأجيال الجديدة بملحمة العبور التي جسدت تكاتف الجيش والشعب. 

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

كما أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي إلى دور الجامعة في تعزيز القيم الوطنية من خلال الأنشطة المجتمعية والتوعية المستمرة بتاريخ الوطن.
تأتي هذه الندوة ضمن مبادرة "بداية" بالتعاون بين جامعة قناة السويس ممثلة في إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال. حضر الندوة ما يقرب من 750 من الطلاب والمعلمين.

كما تم عقد ندوة أخرى بالمدرسة حول تعزيز قيم المواطنة والانتماء، حيث ناقش الدكتور عمرو نجيب أهمية الانتماء للوطن ودوره الكبير في انتصار أكتوبر، وتم عرض مفاهيم المواطنة والولاء والإيثار والتعاون وتأثيرها على تماسك المجتمع المصري واستقراره. 

وأجاب الدكتور عمرو نجيب عن تساؤلات الطلاب حول دور الجيش المصري وأهمية الانتماء في تحقيق النصر العظيم.

أشرف على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ودعاء العجرودي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة شمال، بحضور ما يقرب من 40 طالب وطالبة.

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