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جامعة القناة تنظم سباق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

جانب من السباق،فيتو
جانب من السباق،فيتو

نظمت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس سباق الطريق بمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وذلك ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

السباق انطلق من أمام مبنى الأنشطة الطلابية بالجامعة مرورًا بالمدينة الجامعية، ثم عاد إلى نقطة النهاية أمام مبنى الأنشطة.  

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دور الجامعة في المناسبات الوطنية 

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على دور الجامعة في إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلابها. 

جانب من السباق،فيتو
جانب من السباق،فيتو

أهمية الفعاليات والمناسبات  

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الطلاب، وذكر أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل درسًا في الصمود والتفاني لأجيال المستقبل. 

وأكد أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم الأنشطة التي تدعم حياة الطلاب الأكاديمية والرياضية، متمنيًا لهم الاستمرار في النجاح والتميز. 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

توزيع شهادات على الفائزين 

من جانبه، قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتوزيع الشهادات على الفائزين في السباق، معربًا عن فخره بمستوى الحماس الذي أبداه الطلاب.  

وأوضح الدكتور عبد النعيم أن الجامعة تهتم بتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، معتبرًا أن الأنشطة الرياضية تمثل جانبًا مهمًا من تكوين شخصية الطلاب الجامعية، كما شجعهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها الجامعة.

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

وجاءت نتائج سباق الطلاب فوز يوسف محمد من كلية السياحة بالمركز الأول، فيما جاء عمرو أشرف من كلية التربية الرياضية في المركز الثاني، تلاه يوسف شعيب من كلية التمريض في المركز الثالث، كما احتل يوسف أحمد خليل من كلية التربية الرياضية المركز الرابع، وجاء محمد علاء الدين من معهد التمريض في المركز الخامس.

أما على مستوى الطالبات، فقد احتلت أسماء نصار محمد من كلية التربية الرياضية المركز الأول، تلتها حبيبة سمير غريب من كلية العلاج الطبيعي في المركز الثاني، كما جاءت أسماء سلامة سالم من كلية التربية الرياضية في المركز الثالث، وصباح أحمد ربيع من نفس الكلية في المركز الرابع، فيما حصلت سما أسامة منصور على المركز الخامس.

السباق نُظِّم تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، اللذين بذلا جهدًا كبيرًا في تنسيق وتنظيم الحدث. 

وشهد السباق حضور الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد مكرم مدير وحدة الدعم الأكاديمي بكلية العلاج الطبيعي والدكتورة هبة الدناصوري. 

وتأتي هذه الفعالية كجزء من سلسلة الأنشطة التي تنظمها جامعة قناة السويس احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي تهدف إلى تعزيز روح الفريق والتفاعل الإيجابي بين طلاب الجامعة، في إطار سعي الجامعة الدائم لدمج الرياضة والتعلم الأكاديمي في حياة طلابها.

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