جامعة القناة تطلق قافلة شاملة إلى جنوب سيناء ضمن احتفالات نصر أكتوبر (صور)
أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق قافلة شاملة من الجامعة إلى جنوب سيناء، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
توجهت القافلة إلى منطقة رأس مسلة بمدينة رأس سدر، بهدف تقديم خدمات متعددة لسكان المنطقة.
جهود الجامعة في خدمة المجتمع
وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لدعم مبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنمية البيئة المحلية.
تقديم خدمات متنوعة
شملت القافلة عدة تخصصات، منها الطب البيطري والزراعة والتربية والطب البشري، حيث قدمت كلية الطب البيطري خدماتها المتنوعة لأكثر من 815 حالة لـ 80 مربي دواجن وأرانب وأبقار وجمال وأغنام.
استشارات للزراعات
كما قدمت كلية الزراعة استشارات لـ 20 مستفيدًا، وشملت زيارة مزارع الزيتون وعلاج بعض الإصابات التي تم رصدها، بالإضافة إلى تقديم مبيدات لمكافحة الآفات.
توعية نفسية ومجتمعية
قدمت كلية التربية محاضرات توعوية تناولت موضوعات متعددة مثل الضغوط النفسية وطرق مواجهتها، الهجرة غير الشرعية، وجريمة الاتجار بالبشر، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة لمكافحة هذه الظواهر، مستشهدة بالآيات القرآنية.
كما شملت القافلة تقديم الكشف الطبي المجاني لـ 247 حالة في عشر تخصصات متنوعة، مثل الجلدية، الباطنة، الأنف والأذن، الأطفال، والأسنان، النساء، الجراحة، الرمد، العظام، وطب الأسرة.
شارك في تقديم الخدمات نخبة من أساتذة كليات الطب والتربية والطب البيطري والزراعة والصيدلة وطب الأسنان، وتحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود، مدير إدارة القوافل.
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