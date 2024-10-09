حدد قانون التصالح، ضوابط التعامل مع طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما حدد هل يشترط إحضار تقرير هندسي عن حالة العقار للتصالح في مخالفات البناء أم لا.

موقف القانون من التقرير الهندسي عن حالة العقار

حسب القانون يجب تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة, وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات،على اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال, لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الرسوم التي يجب على مقدم الطلب سدادها، على النحو التالي:

شرائح رسوم مخالفات البناء

وفي حالة كانت مساحة المسطح المخالف لم تتجاوز عن 250 مترا، يبلغ قيمة رسم الفحص بالمدن وللمناطق الصناعية 500 جنيه، و125 جنيها بالقرى.

وفي حالة كانت المساحة تتراوح من 250 الى 500 متر، تبلغ قيمة رسم الفحص بالمدن والمناطق الصناعية 1000 جنيه، و250 جنيها بالقرى.

وإذا كانت المساحة تتراوح من 500 إلى 1000 متر، تبلغ قيمة الرسم 2000 جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و1000 جنيه بالقرى.

إذا بلغت المساحة أكثر من 1000 متر إلى 2000 متر، تقدر قيمة الرسم 3000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية و2000 جنيه بالقرى.

إذا بلغت المساحة أكثر من 2000 متر وحتى 4000 متر تبلغ قيمة رسم الفحص بالمدن والمناطق الصناعية 4000 جنيه، وبالقرى تقدر بنحو 3500 جنيه.

في حالة بلغت المساحة أكثر من 4000 متر بلغت 5000 جنيه في المدن والقرى.