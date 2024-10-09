براءة سيدة من تهمة ضرب شخص في مصر الجديدة
قضت محكمة جنح مصر الجديدة بقبول المعارضة المقدمة من سيدة والمتهمة بالتعدي بالضرب علي احد الاشخاص في منطقة مصر الجديدة على حكم حبسها 6 شهور وقضت ببراءة المتهمة.
تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من أحد الأشخاص يتهم سيدة بالتعدي بالضرب عليه في مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية.
وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وإحالتها الي محكمة أول درجة التي قضت بحبسها 6 أشهر.
وقامت المتهمة بالمعارضة علي الحكم وقضت المحكمة ببراءة المتهمة.
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