الخميس 10 أكتوبر 2024
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سياسة

كيف يرصد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المنافسات غير المشروعة بين أصحاب البيزنس ؟

المنافسات غير المشروعة،
المنافسات غير المشروعة، فيتو

حدد القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المنافسات الغير المشروعة بين أصحاب البيزنس في الأسواق، والتي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة. 

 

منافسات غير مشروعة في القانون

 

١- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

٢- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.

٣- قيام أحد المتعاقدين في “عقود سرية المعلومات” بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

٤- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

٥- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

٦- استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أيٍ من هذه الأفعال.

 

أشكال التعدي على المعلومات غير المفصح عنها 

 

ويعتبر تعديًا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

 

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