ضبط 6 قضايا مخدرات وتنفيذ 799 حكما قضائيا في حملة بدمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط، عن ضبط 3 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.1 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9.5 كيلو جرام، وكمية من مخدري الهيروين، والآيس، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن أسوان، عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.2 كيلو جرام، و3.5 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية من مخدري الشابو، والهيروين، بحوزة 3 متهمين، فضلا عن تنفيذ 799 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقية خرطوش، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

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