محافظ الفيوم يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية أبو صير

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة "حياة كريمة"، بقرية أبو صير، التابعة لمركز إطسا، للتأكد من مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل بهذه المشروعات وتشغيلها بكامل طاقتها، بعد انهاء أعمالها الإنشائية وتسليمها وتأثيثها، كما تابع أعمال الإنشاء في المشروعات التي مازالت تحت الانشاء.

مشروعات تحت الانشاء

فقد تفقد محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لمشروع محطة رفع صرف صحي معصرة عرفة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبو صير، على مساحة 350 متر مربع، بتكلفة 55 مليون جنيه، والتى بلغت نسبة تنفيذها 86%، وتخدم 15 ألف نسمة، بقرى أبو صير، ومعصرة عرفة، ومنشأة رحمي، وكفر الزعفراني، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي، من المهندسة رشا على سلطان مدير التخطيط بجهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حول مكونات المحطة التى شملت إنشاء بيارة، وعنبر التشغيل، ومبنى الأمن، والمخزن، وقاعدتي المولد والوقود، ويخدم المحطة شبكة انحدار بإجمالي5500 متر طول، أقطار من 200 مليمتر إلى 700 مليمتر، وخط طرد قطر 450 مليمتر، بإجمالي 3300 متر طول، يربط المحطة بمحطة معالجة العزب، كما تضم المحطة المكونات الكهروميكانيكية 3 طلمبات غاطسة.

مشروعات تم تسليمها وتقدم خدماتها للمواطنين

كما تفقد محافظ الفيوم، سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمجمع الخدمي بقرية أبو صير، على مساحة 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، ويضم مركزًا تكنولوجيًا، ووحدةً محليةً، ومكتبًا للبريد، وأخر للتموين، وثالثًا للشهر العقاري، ووحدةً للتضامن الاجتماعي. وناقش محافظ الفيوم، موظفي المركز التكنولوجي بالمجمع، والمواطنين المترددين عليه لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مشروعات تنتظر التسليم وبدء التشغيل

كما تفقد محافظ الفيوم، مشروع المجمع الزراعي بالقرية نفسها، على مساحة 450 متر مربع، الذي يشمل إنشاء مجمع زراعي، وبيطري "نموذج رقم 2"، ويضم جمعيةً زراعيةً، ووحدةً بيطريةً، ومركزًا للإرشاد الزراعي، وتم انهاء أعماله بالكامل، بتكلفة إجمالية 7,5 ملايين جنيه، وجاري العمل على تسليمه وتشغيله قي أقرب وقت ممكن، وتم تفقد الأعمال الإنشائية لمشروع المركز الطبي، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 65٪، وشدد محافظ الفيوم على تكثيف العمالة به للانتهاء من أعماله وأعمال كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، لتقديم الخدمات الملائمة للمواطنين.

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