اتفاق بين فتح وحماس على إدارة غزة، اجتماع القاهرة يحسم تشكيل لجنة إدارة المعابر اليوم
ذكرت مصادر أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على "تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع إداريا لحكومة رام الله ".
تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من 10-15 عضوا مهنيا
وأضافت المصادر بحسب "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء: "لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم".
وتابعت: "تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية".
ولفتت إلى أن اجتماعا لفتح وحماس في القاهرة، اليوم الأربعاء، سيبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.
وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون جيش الإحتلال الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.
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