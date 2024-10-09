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اقتصاد

إصدار طابع بريد تذكاري لمرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي

طابع البريد التذكاري،
طابع البريد التذكاري، فيتو

أصدر البريد المصري طابعَ بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الاتحاد البريدي العالمي، يأتي هذا الإصدار تزامنًا مع اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع معاهدة برن في سويسرا عام 1874، التي مهدت الطريق لإنشاء الاتحاد البريدي العالمي.

يوم البريد العالمي 

وقال  عبده علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن الاحتفال بيوم البريد العالمي يوضح أهمية قطـاع البريد في دول العالم، ويعبر عن التواصل الدولي الدائم بين دول العالم في مجال البريد، ويلقي الضوء على إنجازات الاتحاد البريدي العالمي على المدى البعيد،  ويؤكد أهمية الاتحاد البريدي العالمي المتمثلة في مواصلة خدمة المواطنين في جميع البلدان في العقود المقبلة.

وأوضح  عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن إصدار هذا الطابع المشترك جاء بدعوة من المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لجميع البلدان الأعضاء لإصدار طابع بريد تذكاري موحد تحت عنوان " 150 عامًا من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم"؛ لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في الاحتفال بيوم البريد العالمي بإصدار طابع بريد تذكاري مشترك مع جميع الدول المشاركة في اتحاد البريد العالمي لتوثيق هذا الحدث الهام، الذي يعد احتفالًا عالميًّا بمسيرة الاتحاد البريدي العالمي، الذي يضم حاليًّا 192 دولة عضوًا، ويعمل على تحقيق رؤيته في إنشاء إقليم بريدي واحد يربط بين كل شعوب العالم.

مقاسات طابع البريد 

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جدير بالذكر أن مقاس طابع البريد (٤سم في  ٥ سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف، قيمته ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة. 

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