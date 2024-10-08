الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البريد يصدر بطاقة تذكارية لأبطال مصر الحائزين في أولمبياد باريس

بطاقة البريد التذكارية،
بطاقة البريد التذكارية، فيتو

أصدرت هيئة البريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤.

إنجاز ابطال مصر 

صرّح  عبده علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري بأن ما حققته البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ يعد إنجازًا كبيرًا يؤكد أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة تحققان الصعاب. 

أشار إلى أن هذا الإنجاز قد ساهم في رفع اسم مصر عاليًا وتعزيز مكانتها في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

أضاف  علوان أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليدها في تاريخ الوطن.

مواصفات بطاقة البريد 

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جدير بالذكر أن مقاس بطاقة البريد (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف متعددة الألوان أوفست قيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ"QR Code" لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكّنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة. 

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البريد هيئة البريد بطاقة بريد ابطال مصر دورة الألعاب البارالمبية باريس

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