هيئة البريد تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات ضمن مبادرة مسار

نظمت هيئة البريد احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 على مستوى الجمهورية؛ للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرة "مسار"؛ وذلك تتويجًا للجهد الذي بذلوه والانجاز الذي حققوه.

دور مبادرة مسار

أكد عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن مبادرة "مسار" التي أطلقتها الهيئة القومية للبريد العام الماضي تهدف الى دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية بمختلف فئاتها وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية الجامعية.

أوضح عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والبالغ عددهم 173 طالبًا وطالبة.

يأتي هذا في إطار اهتمام الهيئة بفئة الشباب خاصة المتميزين منهم، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بها، موجهًا تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق.

أشار عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن مبادرة "مسار" هي مبادرة طموح أطلقتها الهيئة العام الماضي لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية بهدف حثهم على استمرار النجاح والتفوق.

أكد أن مبادرة "مسار" تشمل فتح حساب توفير بـ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من الطلاب المتفوقين، إلى جانب دعم هؤلاء الطلاب خلال مراحلهم الجامعية في حال تفوقهم الدراسي بتقدير عام "جيد جدا" بـ١٠ آلاف جنيه كل عام بحد أقصى ٦ سنوات - بحسب النظام التعليمي لكل كلية.

تتويج مجهودات الاوائل

من جانبهم وجه أوائل الثانوية العامة الشكر للبريد المصري على هذه الاحتفالية وهذه المبادرة الطموح التي تأتي تتويجًا لجهودهم وتفوقهم مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى مجهود لتحقيق النجاح والتفوق.

جاء ذلك بحضور د. أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ود. حسام عثمان نائب وزير التربية والتعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود. سلامة جمعة علي رئيس جامعة الأزهر، ود. ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية، وأحمد حمزة مدير مكتب شيخ الازهر، والعديد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالهيئة القومية للبريد ضمن مبادرة "مسار" وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل.