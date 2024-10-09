تداول 46 ألف طن بضائع فى موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع و644 شاحنة و40 سيارة.

معدل تداول الحاويات بمؤاني البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و305 شاحنات و15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع 339 شاحنة و25 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NG MOON بينما تغادر السفينة PRIX علي متنها 33000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و395 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، اور وأيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة TAMARA فارغة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا.