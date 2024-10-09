إسرائيل ترصد سقوط 20 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سقوط 20 صاروخا على الأقل في الدفعة الأخيرة التي استهدفت الجليل الغربي.
إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة في جنوب لبنان.
وكان حزب الله اللبناني أعلن أنه فجر عبوة ناسفة بقوة من الجنود الإسرائيليين مساء أمس الثلاثاء وأوقع بهم إصابات دقيقة.
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