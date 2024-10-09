الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل ترصد سقوط 20 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

ذكرت  القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سقوط 20 صاروخا على الأقل في الدفعة الأخيرة التي استهدفت الجليل الغربي.

إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل 

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق، إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة في جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن أنه فجر عبوة ناسفة بقوة من الجنود الإسرائيليين مساء  أمس الثلاثاء  وأوقع بهم إصابات دقيقة.

 

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بيان من الجيش الإسرائيلي حول رصد الطائرات الشراعية فى سماء الجليل

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إسرائيل لبنان الجليل الغربي جيش الاحتلال حزب الله

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