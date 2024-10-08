عقب مد قطارات الركاب والبضائع إلى سيناء.. خطة للنهوض بمنظومة النقل الذكى.. تسهم فى القضاء على أزمات المرور.. والخدمات الرقمية نقلة فى النقل متعدد الوسائط

تعمل وزارة النقل خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من منظومة النقل الذكى والنقل الرقمى والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن الربط بين كافة وسائل النقل المختلفة فى اطار منظومة مرتبطة ببعضها البعض.

أكد الدكتور محمد على مستشار وزير النقل السابق أن مد قطارات الركاب والبضائع الى سيناء سيكون له تاثير ايجابى على صناعة اللوجستيات فى مصر خلال السنوات المقبلة.

صناعة اللوجستيات

وأوضح أن القطار سيفتح آليات جديد للربط بين الموانئ الجافة والموانئ البحرية وعمليات النقل للبضائع مما يساهم فى نمو سوق النقل متعدد الوسائط واللوجستيات ويفتح ابواب جديدة للاستثمار بسيناء فى سوق اللوجستيات.

مشروعات النقل الذكى تساهم فى القضاء على أزمات المرور

قال الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق، بجامعة عين شمس، إن مشروعات النقل الذكى ستساهم فى القضاء على أزمات المرور، وتساهم في بناء منظومة نقل قوية تساعد المواطنين على اختيار أنسب الطرق ووسائل النقل للوصول إلى أهدافهم.

الدكتور مهدي: النقل الذكي يقلل معدلات الحوادث على الطرق والمحاور

وأشار خبير النقل إلى أن النقل البري الذكي يعتمد على إدارة حركة المرور بشكل أكثر كفاءة من أجل الحد من معدلات الحوادث على الطرق والمحاور السريع من خلال أنظمة المراقبة والتتبع، وأن تنوع استخدامات النقل الذكر لا يقتصر على هذا الأمر بل يمكن تحصيل الرسوم على البوابات الخاصة بمداخل الطرق والمحاور إلكترونيا من خلال الملصق الإلكتروني أو من خلال بعض تطبيقات النقل الذكي.

دمج كافة وسائل النقل فى القاهرة داخل منظومة النقل الذكى

وطالب مهدى الحكومة بالعمل على الإسراع في دمج كافة وسائل النقل فى القاهرة داخل منظومة النقل الذكى لتصبح النقل مميكن وعمليات الدفع جميعها إلكتروني وعمليات الحجز الإلكتروني الأمر الذى يقضى على التدخل البشري بنسبة كبيرة ويساهم فى القضاء على عشوائيات النقل الجماعي في مصر

مفهوم النقل الذكي في مصر

يشير مفهوم النقل الذكي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في إدارة المرور وسائل المواصلات العامة وتشغيل المركبات من أجل القضاء على التكدس داخل وسائل المواصلات الجماعية والحد من مخاطر الطرق والمواصلات من خلال استخدام الحاسب الآلي في عمليات التشغيل والإدارة لوسائل النقل والمراقبة.

وكان وزير النقل شهد امس تشغيل قطار سيناء وشهد مرور القطار بمدن سيناء مما يفتح افاق جديدة للتنمة والنقل.

عضو الاتحاد الدولي للنقل: نمو خدمات النقل الذكي بمصر يفتح آفاقا جديدة للاستثمار

أعرب المهندس تامر عبدالفتاح عضو الاتحاد الدولي للنقل، عن سعادته بالتطور الكبير في خدمات النقل الرقمي والنقل الذكي، متوقعا تشكيل منظومة نقل حديثة تضمن آليات للربط بين وسائل النقل رقميا.

وأوضح ان خدمات النقل الذكي التى يتم تطبيقها حاليا بدأت تساهم في الربط بين القطار الكهربائي وتاكسي العاصمة ووسائل النقل الذكي، والتى تشمل خدمات التوصيل، بالإضافة إلى الربط بين مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، ووسائل النقل المختلفة، مما يعطي الفرص لنمو سوق النقل الذكي خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عبد الفتاح أن يساهم سوق النقل الذكي في حدوث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.