تداول 15 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع و843 شاحنة و130 سيارة.
معدل تداول الحاويات
وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع و464 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع 379 شاحنة و20 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة دليلة.
كما تم تداول 3900 طن بضائع و360 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا وأور وأيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1225 راكبا.
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