بطاقات تأمين شامل لأطفال دور الإيواء بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية نجحت في استخراج بطاقات تأمين صحي شامل لنزلاء دور الإيواء من الأطفال.

وأضافت أن استخراج البطاقات تم بالتنسيق مع الدكتور أحمد بركات مدير التأمين الصحي الشامل بهدف تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جولة بدور الإيواء

وأجرت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية،جولة بدور الإيواء، يرافقها فريق إشراف المديرية، وذلك للاطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

الاطمئنان على الأطفال

وخلال الجولة اطمأنت على الأطفال المقيمين في الدار والبالغ عددهم 18 طفلا، وتابعت حالتهم الصحية وتوافر إحتياجات الدار من الألبان والأغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بهم وتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وتابعت بتفقد الغرفة المُنشأة حديثًا والتحديثات التي تمت بالغرفة.

تفقد غرفة إقامة الأطفال

كما تفقدت غرف إقامة الأطفال والصيدلية والمخازن والمطبخ والتأكد من جودة الطعام المقدم للأطفال،مؤكدة على حُسن معاملة الأطفال، والحرص على رسم البسمة على شفاههم، وظهور مكان إقامة الأطفال في أبهى صورة له طوال الوقت وتوفير كافة سبل الراحة، لافتة إلى تقديم كافة سبل الدعم للدار ؛لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال وتحسين معيشتهم.

جانب من الجولة،فيتو

إشادة بجهود مسئولى دار الإيواء

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى، بالجهد المبذول من جميع العاملين وإدارة دار رعاية الأطفال بمدينة المستقبل ومستوى النظافة والرعاية الصحية بها، ووجًه بدعم الدار بكافة الإمكانيات، وتوفير أى احتياجات مطلوبة لتقديم أفضل خدمة لجميع الأطفال، مؤكدة أن مديرية الصحة بالإسماعيلية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة ايمان الحماقي مدير إدارة الأمومة والطفولة،الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة،الدكتورة الشيماء فاروق وكيل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والدكتورة چوليا محمود عضو المكتب الفني.

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