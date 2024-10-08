شبورة مائية على الطرق الزراعية في الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، شبورة كثيفة حيث تسببت في حجب الرؤية في بعض الطرقات الرئيسية والفرعية.





وبالرغم من أن الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحا إلا أن الشبورة ما زالت تغطي بعض طرقات الإسماعيلية الزراعية.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، المواطنين من ظهور شبورة كثيفة.

شبورة مائية بالإسماعيلية، فيتو

شبورة مائية بالإسماعيلية، فيتو

إرشادات القيادة الآمنة خلال الشبورة

ونشر المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، عددا من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين، وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي:

أبرز الإرشادات لتلافي الحوادث

تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

شبورة مائية بالإسماعيلية، فيتو

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقًا.

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال

كيفية مواجهة الأعطال

وأضافت الشبكة أنه في حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم 114.

