غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت

الحرب على لبنان، شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".

وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".

تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت، وفي وقت سابق اليوم، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى سفره للعاصمة واشنطن، التي كانت متوقعة.

وذكر موقع أكسيوس أن إلغاء السفر جاء بعد اعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بحسب مصدر مطلع.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لصحيفة واشنطن بوست، شرط عدم ذكر اسمه إن "نتانياهو أبلغ جالانت اليوم، أنه لا يمكنه الذهاب إلى واشنطن كما كان مخططا إلا بشرطين. الأول أن تجري المحادثة بين بايدن ونتنياهو، والتي كان رئيس الوزراء يتوقعها منذ عدة أيام، عبر الهاتف".



أما الشرط الثاني وفق المسؤول، هو أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على رد عسكري إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، على حد قوله.

وكان من المرتقب أن يلتقي جالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستن، بينما تستعد إسرائيل للرد على إيران التي أطلقت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.