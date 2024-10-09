الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

الحرب على لبنان، شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة غارات عنيفة على منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار كبير في المكان.
 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة الكفاءات التابعة لبلدية المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما تسبب بدمار بالمباني السكنية في المنطقة".

وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية تجاوزت الأربع، واستهدفت مناطق متعددة وتسببت بانفجارات ضخمة وعنيفة".

تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت، وفي وقت سابق اليوم، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ألغى سفره للعاصمة واشنطن، التي كانت متوقعة.

وذكر موقع أكسيوس أن إلغاء السفر جاء بعد اعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بحسب مصدر مطلع.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لصحيفة واشنطن بوست، شرط عدم ذكر اسمه إن "نتانياهو أبلغ جالانت اليوم، أنه لا يمكنه الذهاب إلى واشنطن كما كان مخططا إلا بشرطين. الأول أن تجري المحادثة بين بايدن ونتنياهو، والتي كان رئيس الوزراء يتوقعها منذ عدة أيام، عبر الهاتف".


أما الشرط الثاني وفق المسؤول، هو أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على رد عسكري إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي، على حد قوله.

وكان من المرتقب أن يلتقي جالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستن، بينما تستعد إسرائيل للرد على إيران التي أطلقت صواريخ باليستية الأسبوع الماضي باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

هاريس: التقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة "لا معنى له" دون اتفاق فعلي

هل تخلى حزب الله عن غزة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان؟ مسؤول لبناني يفجر مفاجأة


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الضاحية الجنوبية لبيروت منطقة الكفاءات الطيران الإسرائيلي الحرب على لبنان

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يشن 4 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

30 غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت في أعنف ليلة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان

الأكثر قراءة

نجم الزمالك يتمرد على تدريبات الفريق بسبب العرض الصربي

يوم الوعيد، إجلاء مليون شخص بولاية فلوريدا الأمريكية هربا من الإعصار ميلتون

في ظل المحاكمة، موقف أحمد فتوح من رحلة الزمالك إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

شبيه "أبو الهول"، المرأة القطة تظهر برفقة خطيبها بعد نشر صورة قديمة لها

بعد تريند صبحي كابر، عقوبة تقليد ٱو تزوير العلامات التجارية

قبل العرض الخاص الليلة، تفاصيل فيلم بيومي فؤاد الجديد

مصطفى الفقي يكشف مشكلة العرب مع ترامب حال فاز في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

تحذير هام للمزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية خلال الـ 48 ساعة القادمة

منوعات

المزيد

شركة طيران تعتذر لعرضها "مشاهد جنسية" بفيلم للركاب

بتهمة الإضرار بالصحة العقلية، 14 ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية