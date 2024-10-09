الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير يكشف هدف نتنياهو الفترة المقبلة بشأن فلسطين

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه لا توجد مؤشرات حقيقية للعودة إلى المفاوضات أو خيار للسلام وتوقف الحرب لأن ما يحكم إسرائيل يمين ديني متطرف لديه مشروع ممنهج خبيث.

 

أولويات نتنياهو 

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من بين أولويات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القضاء على الدولة الفلسطينية بكل مقاوماتها.

 

عمليات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

وتابع: “يظهر هذا جليا من خلال ما ينفذه جيش الاحتلال من عمليات عسكرية في غزة والضفة، سواء بهدم وتدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية وإشعال الصراع على الضفة وتقطيع أوصالها بالاستيطان ثم الانتقال إلى ما يعتقده نتنياهو فرصة تاريخية للقضاء على محور المقاومة من خلال استهداف حزب الله”.

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مؤشرات التصعيد مع إيران

وواصل: “ربما يرتفع سقف الطموح لدى إسرائيل باستهداف إيران وبالتالي مؤشرات التصعيد في المنطقة أكبر من مؤشرات التهدئة، خاصة في ظل الموقف الأمريكي الداعم للجانب الإسرائيلي والذي بدوره لم يمثل كابح حقيقي لهذا الاندفاع الجنوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.


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