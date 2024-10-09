167.7 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء نحو 167.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 983 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 45.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 814 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



هذا وقد استحوذت الأسهم على 3.65 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.35 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.