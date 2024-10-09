الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

167.7 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الثلاثاء  نحو 167.7 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 983 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 45.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 814 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.


هذا وقد استحوذت الأسهم على 3.65 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 96.35 % خلال الجلسة.

 

تعاملات جلسة الثلاثاء 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات، الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اسعار العملات البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 المؤشر الرئيس المؤشر الرئيسي ايجي اكس

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

86.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

61.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

الأكثر قراءة

هل تخلى حزب الله عن غزة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان؟ مسؤول لبناني يفجر مفاجأة

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

مصطفى الفقي يكشف مشكلة العرب مع ترامب حال فاز في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

جلسة المواجهة، اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

عدلي القيعي: تم استغلال قندوسي لإثارة الأزمات وهذه مستجدات تجنيس علي معلول

عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي مرشح لعضوية اتحاد الكرة

اليوم، أمن الزاوية يرحل الفنان طارق ريحان لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معه

منوعات

المزيد

بتهمة الإضرار بالصحة العقلية، 14 ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية