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محافظات

محافظ بني سويف يتابع أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بإهناسيا

محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور مركز اهناسيا، فيتو

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية للفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

 

محافظ بني سويف يزور مركز إهناسيا

 

محافظ بني سويف يزور مركز إهناسيا

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمركز اهناسيا، لمتابعة الجهود والأنشطة التي تتم تفعيلا للمباردة، وتشرف علي تنظيمها لجنة التنمية البشرية "برئاسة بلال حبش نائب المحافظ" وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية، حيث تفقد المحافظ جانبا أنشطة تفعيل المبادرة، بمركز شباب مدينة اهناسيا، وتضمنت أنشطة للشباب.

 

كما تفقد المحافظ سير أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة ومرفق الإسعاف ومديرية التضامن ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والثقافة والإدارة العامة للسياحة ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومي للسكان والتأمين الصحي والطب البيطري والهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

محافظ بني سويف يزور مركز اهناسيا

 

ورافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة كل من: هاني الجويلي  رئيس مركز ومدينة اهناسيا، ومحمد جبرمعاون المحافظ منسق حياة كريمة، ومحمد سيد البحيري، مقرر لجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان، ووهشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، ووصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، وأسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، 

 

وهاني عنتر وكيل وزارة التعليم، ود.عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وأسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ود.محمد فؤاد مدير فرع التأمين الصحي، ود.محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن، وأحمد الجبالي مدير الطب البيطري، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.

 

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