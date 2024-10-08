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محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير سوق الدهشوري

محافظ بني سويف يترأس
محافظ بني سويف يترأس اجتماع مشروع تطوير سوق الدهشوري

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، الذي يتم تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في إطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

 

حضر الاجتماع: الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المستشار نادي عبد اللطيف المستشارالقانوني للمحافظة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعلي يوسف رئيس المدينة، ورامي رجب مدير التخطيط العمراني، وشيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وبعض التنفيذيين المعنين والشركة المنفذة والمختصين بجامعة بني سويف.

 

الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق الدهشوري ببني سويف

 

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم استعراض نسب ومعدلات التنفيذ والأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر الانتهاء منها الفترة المقبلة والتنسيقيات الخاصة ببعض أعمال المرافق ومتابعة موقف التشطبيات النهائية للمحلات ومكونات المشروع وغيرها.

 

وجه المحافظ بتكثيف وتضافر الجهود لسرعة الإنتهاء من المشروع وذلك وفق برنامج زمني محدد خاص بالأعمال المتبقية من المشروع، وسرعة تسوية وإنهاء بعض الجوانب الفنية والمالية والإدارية بين كافة الجهات.

 

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