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رياضة

حسين لبيب: ربنا كرمنا بـ 3 بطولات قارية وهدفنا القادم السوبر المصري

حسين لبيب
حسين لبيب

تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن كواليس افتتاح المركز الإعلامي الجديد للنادي داخل ميت عقبة. 

وقال حسين لبيب في افتتاح المركز الإعلامي أحب أقول وأكرر أن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وأشكر أحمد خالد حسانين على فكرته بتنفيذ المركز الإعلامي الجديد لنادي الزمالك وبذل مجهود كبير. 

وأضاف:"احنا مجلس إدارة فيه 12 شخص ودائما بقول مفيش فارق بين رئيس وعضو والكل شغال لصالح الزمالك ". 

وأشار: "بالأمس افتتحنا صرح طبي كبير في النادي والنهارده المركز الإعلامي للنادي". 

وأضاف:"الحمدلله ربنا كرمنا منذ قيادتنا لنادي الزمالك بثلاث بطولات قاريه منهم بطولة للبنات وبطولتين في كرة القدم وباذن الله ربنا يكرمنا في السوبر المصري الجاي ونحققه". 

تكلفة افتتاح المركز الإعلامي للزمالك

وافتتح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، المركز الإعلامي الجديد، بمقر القلعة البيضاء.

وتم تجهيز المركز الإعلامي بجميع المستلزمات والأجهزة لتقديم الصفقات وتنظيم المؤتمرات الصحفية. 

وجاءت تكلفة افتتاح المركز الإعلامي على نفقة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن. 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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