حزب الله يعلن تنفيذ 3194 عملية ضد الاحتلال بداية من 8 أكتوبر 2023

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

إخلاء 100 مستوطنة إسرائيلية ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي

وقال حزب الله، إن عملياتها أدت إلى إخلاء 100 مستوطنة إسرائيلية ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي.

في سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية: إنه تم رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

حزب الله يقصف قوة إسرائيلية بمنطقة اللبونة الحدودية

وقال حزب الله اللبناني إنه قصف قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه منطقة اللبونة الحدودية وحقق إصابات مؤكدة وأجبرها على التراجع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 48 جنديًا بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.