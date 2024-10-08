الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: 25 صاروخا أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل

صواريخ لبنان
صواريخ لبنان

قالت القناة 12 الإسرائيلية: إنه تم رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

حزب الله يقصف قوة إسرائيلية بمنطقة اللبونة الحدودية

قال حزب الله اللبناني إنه قصف قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه منطقة اللبونة الحدودية وحقق إصابات مؤكدة وأجبرها على التراجع.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 48 جنديًا بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان لـ طوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، فقد تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، وكذلك انخفضت البورصة بصورة ملحوظة بسبب هروب الكثير من المستثمرين الأجانب.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.

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الجليل الأعلى اعلام إسرائيلي لبنان الجيش الإسرائيلي الدفاعات الجوية

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