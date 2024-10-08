الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

انقلاب "تريلا" محملة بالبضائع أسفل الطريق الأوسطي

انقلاب سيارة تريلا
انقلاب سيارة تريلا محملة بالبضائع

شهد الطريق الدائرى الأوسطى، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالبضائع.

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تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا  بالطريق الأوسطي محملة ببضائع، وتم الدفع بأوناش المرور ورفع آثار الحادث، فيما أصيب قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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حادث انقلاب سيارة عمليات طريق الدائرى الأوسطى غرفة عمليات المرور

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