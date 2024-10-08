الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

للتوفير في الميزانية، طريقة سهلة لعمل السجق زي الجاهز

طريقة عمل السجق
طريقة عمل السجق

 

طريقة عمل السجق البلدي، في البيت، من الوصفات التي تحاول الكثير من ستات البيوت، أن تتعلم طريقة عمله في البيت، بدلا من شرائه جاهز، للتوفير في الميزانية من جهة، ولضمان نظافته وجودة مكوناته، من جهة أخرى.

ولأن كثيرا ما يحذر الأطباء وخبراء التغذية، من اللحوم المصنعة وأضرارها، لعدم ضمان مكوناتها، فتزداد حاجة ستات البيوت لتعلم طريقة عمل السجق في البيت، حتى لا تحرم أفراد الأسرة منه.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السجق البلدي في البيت، بأسهل طريقة، زي المحلات.

 

مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 45 دقيقة

 

مكونات عمل السجق البلدي:
 

1/2 كيلو هانك ضاني (المصران الرفيع في الضاني)
كيلو لحم مفروم
3 فص ثوم
1/2 حبة فلفل أحمر رومي
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة ملح
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة صغيرة السبع بهارات
2 ملعقة كبيرة صلصة حارة
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كوب ماء بارد

طريقة السجق

خطوات عمل السجق البلدي في البيت

يطحن الفلفل الأحمر مع الثوم الى ان يصبح ناعما.
يضاف اللحم المفروم والصلصة الحارة.
تضاف البهارات بالتدريج لللحم ويتبل الكل بالملح ويطحن المزيج مرة اخرى لتتجانس المكونات.
يضاف الماء البارد للحشوة وتطحن مرة اخيرة الى ان تصبح ناعمة.
يحشى الهانك بالحشوة المحضرة باستخدام القمع او مسدس البوتيفور.
يشكل على هيئة نقانق ويحتفظ به بالثلاجة او الفريزر الى حين الاستخدام.
 

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم

السجق بالبصل

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم، من الوصفات سريعة التحضير، التي يمكنك إعدادها في دقائق معدودة، وستكون النتيجة زي المحلات، 

كما يمكنك صنع السجق بيديك في عمله، للتوفير في الميزانية من جهة، ولضمان جودة مكوناته من جهة أخرى.

مكونات عمل السجق بالبصل والطماطم:

نصف كيلو سجق بلدي
بصلة كبيرة مقطعة شرائح
فلفل رومي مقطع شرائح
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة كمون 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم

 

خطوات عمل السجق بالبصل والطماطم:

تسخن الطاسة على النار، وتوضع فيها القليل من الزيت، وبعد أن يسخن الزيت، نضع السجق، مع التقليب المستمر.
بعد أن يكتسب السجق اللون الأحمر من جميع الجهات؛ نهديء النار، ونضيف البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون، مع التقليب المستمر.
عندما يذبل البصل نضيف الفلفل الرومي، مع التقليب المستمر، حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الثوم.
عندما تبدأ رائحة الثوم في الظهور، نضيف الطماطم، مع التقليب المستمر، ثم نتركه حوالي دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.
يقدم ساخنا، او في سندوتشات.

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