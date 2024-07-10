طريقة عمل السجق الإسكندراني، لذيذ وسهل التحضير

طريقة عمل السجق الإسكندراني، السجق من مشتقات اللحوم الشعبية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وطريقة عمل السجق الإسكندراني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل السجق الإسكندراني.

مكونات عمل السجق الإسكندراني:-

نصف كيلو سجق بلدي

2 حبة بصل كبيرة، مقطعة شرائح

2 حبة فلفل رومي، مقطعة شرائح

2 حبة طماطم، مقطعة مكعبات

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري)

فلفل حار مقطع (اختياري)

طريقة عمل السجق الإسكندراني:-

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي السجق وقلبيه حتى يصبح لونه بنيًا وينضج جزئيًا، ثم أخرجيه من المقلاة واتركيه جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة حتى يخرج عطره.

أضيفي الفلفل الرومي والفلفل الحار (إذا كنتِ تستخدمينه) وقلبيهم لمدة 3-4 دقائق حتى يطرى الفلفل.

أضيفي الطماطم وقلبيهم مع الخليط حتى تبدأ الطماطم في التحلل وتصبح طرية.

أضيفي السجق مرة أخرى إلى المقلاة وقلبيهم معًا.

أضيفي الكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل وصلصة الطماطم (إذا كنتِ تستخدمينها)، وقلبي جميع المكونات معًا.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تمتزج النكهات جيدًا وينضج السجق تمامًا.

قدمي السجق الإسكندراني ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز.

السجق الاسكندراني

ولعمل الكبدة الاسكندراني

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني:-

1\2 كيلو كبدة شرائح صغيرة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة كسبرة جافة

ملح

فلفل

كمون

عصير ليمونة

4 ثمرات فلفل أخضر مكعبات

ملعقة فلفل أخضر مفروم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني:-

تشوح الكبدة فى ملعقتين زيت على النار حتى يتغير لونها.

فى طاسه أخرى يوضع ملعقتين زيت و3\4 كمية الثوم وملعقة الفلفل المفروم وملعقة صغيرة من الكسبرة الجاف وتقلب وتضاف على الكبدة وتقلب.

وعند دخولها فى النضج يضاف باقى كمية الكسبرة والفلفل وباقى كمية الثوم الفريش والكمون والليمون وملعقتين خل.

وتقدم فى الخبز مع صوص الطحينة.