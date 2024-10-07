محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف.؟

جاء ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الــ 51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

محافظ بني سويف يتفقد وحدة العناية المُركزة

وعقب الإفتتاح تفقد المحافظ وحدة عناية الأطفال التي تتكون من غرفتين بطاقة 6 أسرّة، ويقوم على تشغليها بعض الأخصائيين ونواب مقيمون، مشيدًا بتجهيزات الوحدة التي تمثل إضافة نوعية لرعاية الأطفال، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الفئة، وبما يخفف الضغط على أسرة الرعاية المركزة للأطفال بمسشتفيات التأمين الصحي والجامعي والتخصصي، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المستشفى سواء في الفترة الحالية أو أثناء جائحة كورونا.

وكيل الصحة: تضم 6 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي

من جهتها قالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الوحدة تضم 6 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعي وأجهزة مونيتورز، حيث تم دعمها بالأجهزة الطبية وغير الطبية والقوى البشرية من الأطباء والتمريض وتم تدريبهم على تشغيل الوحدة طبقًا لمعايير وزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطبية الحرجة للأطفال، منوهة بأن الوحدة قد تم تشغليها تجرييبًا، واستقبلت خلال تلك الفترة حالات خفيفة ومتوسطة، قبل افتتاحها ودخولها الخدمة رسميا.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح كل من: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد قريبة وكيل المديرية، والدكتور محمد الجبالي مدير الطب العلاجي، وعلى يوسف رئيس مدينة بني سويف، والدكتورة حنان حسن مدير المستشفى ورؤساء الأقسام.